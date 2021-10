Graziani, ex calciatore: “Osimhen? Non c’è uno che può sostituirlo”

Francesco Graziani, ex calciatore e campione del mondo 1982, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Da attaccante, dico che Osimhen è uno che incide in maniera determinante sul gioco di squadra al punto di mettere paura agli avversari. Non c’è, in giro, un attaccante che oggi possa sostituirlo. Dall’altra parte, il Torino sa che potrà perdere Belotti a parametro zero. E’ una situazione antipatica e difficile per il club. Probabilmente l’essere a parametro zero non rappresenta un problema per il “Gallo”, mentre invece potrebbe essere una situazione complicata per Insigne. Stanno venendo fuori, attraverso i media, numeri e cifre che danno alla gente ed ai tifosi modo di dare giudizi che rischiano di essere affrettati“.