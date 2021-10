Francini, ex giocatore: “Speriamo che Ghoulam rientri al più presto”

Su Radio Marte, è intervenuto Giovanni Francini, ex giocatore, ecco le sue parole: “Il terzino sinistro servirebbe, di fatto c’è solo Mario Rui nel ruolo. Abbiamo preso qualcosa ma se manca Mario Rui poi devi adattare un giocatore nel ruolo, poi c’è anche il punto interrogativo di Ghoulam: speriamo possa rientrare al più presto e che possa tornare a buoni livelli. Ha avuto degli infortuni veramente grandi ma tornasse anche un po’ meno di quell’infortunio andrebbe bene. Napoli-Torino? Bisogna scendere in campo con determinazione e voglia di vincere, la mentalità è quella giusta. Il Torino è una buona squadra ma un po’ di differenza c’è. Bisogna vedere come sono tornati i giocatori dalle Nazionali, anche se questo turno di sosta è un po’ diverso dalle altre. Corsa Scudetto? Penso le milanesi, anche se il Milan forse ha mancanze nella rosa. Lazio e Roma sono più lontane ma possono far bene. La Juventus non muore mai ma quest’anno ci sono tante squadre che possono starle davanti, rimontarle tutte non sarà facile”.