“Fabian Ruiz non è un regista” e Spalletti li zittisce tutti

Ha eliminato passaggi e passaggetti in orizzontale che toglievano velocità e non favorivano gli attaccanti del Napoli, ha inserito un incontrista come Anguissa e ha dimostrato che Fabian Ruiz il regista lo può fare. E lo sa fare. Spalletti, in poche settimane, ha zittito quella parte di critica e di tifoseria che ancora dibatteva sull’ annosa questione. Spiega come, Mimmo Malfitano dalle pagine della GdS:

“Sul piano tattico, Spalletti ha provato un paio di soluzioni, ottenendo risultati incoraggianti. Il 4-2-3-1 iniziale ha lasciato ben presto via libera al 4-3-3, uno schema che garantisce maggiore equilibrio. L’inserimento di Frank Anguissa nella linea di centrocampo, è servito per assicurare alla mediana quell’incontrista che ha permesso a Fabian Ruiz di erigersi a regista del gioco, smentendo quella parte di critica che l’aveva definito incapace di svolgere quel ruolo”.