Due giorni in Spagna per Fabian Ruiz: si è sposato il fratello

E’ tornato in Spagna per due giornima stavolta non per impegni calcistici. A Siviglia non per indossare la maglia della Nazionale, (non è stato convocato a questa “tornata”) ma un completo elegante ed essere al fianco del fratello. Il centrocampista azzurro ha infatti partecipato al matrimonio del fratello Alejandro. I social e i conseguenti scatti testimoniano la sua emozione: «Che bello essere qui con te in questo giorno tanto importante» – ha scritto Fabian sui social – «​Vi auguro tutta la felicità del mondo».