Dopo il problema Superlega, Uefa pronta a cedere più diritti ai club

Lo spauracchio Superlega ha comunque intimorito i piani alti del calcio. Su Il Giornale, infatti, oggi si legge che la Uefa sarebbe pronta a cedere ai top club più diritti di marketing della Champions

L’Uefa sarebbe pronta a cedere ai Top club europei il maggior controllo per diritti e accordi di marketing della Champions league. Controllo che aveva fortemente negato già in marzo. Tradotto in parole misere per quel gruppo di ribelli che ha riempito di rospi lo stomaco di Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa medesima: dimenticate la Superlega, studiamo un nuovo modello per commercializzare i diritti e farvi avere più quattrini con la nuova formula Champions per il triennio 2024-2027. Quello e non altro stavano cercando i club capitanati da Juve, Barcellona e Real Madrid, rimaste le uniche ufficialmente ancora ribelli. Le altre lavorano dietro le quinte.