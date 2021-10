Ammutinamento novembre 2019, prima udienza. Ancelotti difende Allan

Sono trascorsi quasi due anni dallo storico 5 novembre 2019, la notte dell’ammutinamento, quando lo spogliatoio del Napoli si rifiutò di andare in ritiro dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo ma la vicenda è ancora viva in casa Napoli. Ieri negli studi dell’avvocato Arturo Frojo, presidente del Collegio Arbitrale, si è tenuta la prima udienza per la vicenda Allan, protagonista anche del dissidio con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis nella notte del 5 novembre 2019. Il Napoli in arbitrato chiede il 50% di una mensilità per Allan, la sanzione più alta di tutto lo spogliatoio insieme a quella di Insigne. Il capitano era stato inserito nell’elenco dei testimoni da Allan ma non ha partecipato all’udienza così come Lozano e Maksimovic, giustificando al Collegio Arbitrale la mancata partecipazione. Nelle prossime settimane ci sarà un’altra udienza a cui parteciperanno anche Hysaj in qualità di testimone individuato da Allan e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis per il Napoli. Ieri erano presenti gli avvocati Gianandrea Pilla e Roberto Ninno, gli arbitri che tutelano Allan, Bruno Piacci e Mattia Grassani, rappresentanti, invece, del Napoli nel Collegio Arbitrale.