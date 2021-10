WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Chelsea 1-2, prova positiva per le bianconere e sfiorano il pari

Dopo il successo in Svizzera per 0-3 contro il Servette, la Juventus questa sera all’Allianz Stadium contro il Chelsea cercava conferme contro le vice-campionesse della Women Champions. Le bianconere partono meglio, sfiorando il gol con Bonansea, colpo di testa alto di poco. Al primo affondo le ospiti passano in vantaggio, spunto centrale di Cuthbert che con un diagonale supera Peyraud-Magnin. Le padroni di casa però non si arrendono e prima con Hurtig ci prova, ma chiude Carter, poi arriva il pareggio. Cross dalla sinistra di Boattin e in spaccata segna Bonansea. Nel finale di primo tempo Peyraud-Magnin rischia l’errore in fase di impostazione ma Kerr non ne approfitta. Nella ripresa parte meglio la Juventus, ma rischia in contropiede dove Harder manca la precisione. La rete arriva del Chelsea con una serie di rimpalli e l’attaccante non sbaglia da pochi passi. Le londinesi vanno vicine alla terza rete ma il tiro di Kerr viene toccato dal portiere francese che va sulla traversa. Nel finale sue spunti della squadra di Montemurro, prima di Cernoia e poi con Bonfantini ma si salva la difesa ospite e poi in angolo Berger. Una sconfitta per la Juventus che certamente lascia l’amaro in bocca, ma è un tassello di crescita per il percorso in Europa. Prossimo turno sarà contro il Wolfsburg.

Juventus Women-Chelsea: 1-2

Marcatrici: (Cuthbert 31′, Bonansea 37′, Harder 69′)

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai (Lenzini 72′), Boattin; Rosucci (Caruso 81′), Pedersen (Zamanian 88′), Cernoia; Bonansea (Bonfantini 72′), Girelli (Staskova 81′), Hurtig. A disp: Aprile, Hyyrynen, Nilden, Giai, Beccari, Pfattner. All. Montemurro​

Chelsea (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert (Fleming 65′), Leupolz, Ji (Ingle 74′), Reiten; Kirby ( J. Andersson 84′), Kerr, Harder. A disp: Musovic, Telford, Nouwen, England, Mjelde, Charles, Spence, Fox. All. Hayes​

Ammonizioni:

Arbitro: ​Ivana Martinčić (CRO)

Fonte: ilbianconero.it