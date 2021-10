Ultime avversario Napoli – Torino, in gruppo Brekalo e Zima

Domenica 17 ottobre il Napoli affronterà al Maradona il Torino di Juric, che ritrova due giocatori importanti dopo gli impegni in nazionale. Questo il report dell’allenamento del prossimo avversario degli azzurri di Spalletti. Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica, Ivan Juric ha diretto un programma dapprima basato sulla parte atletica, in campo, e poi una sessione tecnica. In gruppo Brekalo e Zima, dopo gli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Training in piscina per Pjaca. Terapie e lavoro aerobico per Verdi. Differenziato per Kone, Pobega e Praet. A parte anche Linetty per un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale. (Torino FC)