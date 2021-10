Svelato il “mistero” Insigne. Niente futuro negli Usa, lo spiega l’agente

L’agente Pisacane:

«Abbiamo avuto solamente un incontro per discutere di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato». Vincenzo Pisacane vuole chiarire che nulla è successo in queste ore che possa aver cambiato gli scenari del destino di Insigne. Che continua ad attendere dal Napoli, sua prima scelta, un segnale sulla via del rinnovo. Né trattative, né contatti. L’incontro all’hotel del centro di Napoli con Bill Manning, presidente del Toronto, Lino Di Cuollo, uomo chiave della Mls e Andrea D’Amico, storico agente e intermediario avrebbe avuto solo risvolti di carattere finanziario. Insigne non avrebbe accolto con salti di gioia l’interessamento della Mls, anche perché il prossimo è l’anno del Mondiale in Qatar e a 31 anni non pensa di dover andare a giocare in un campionato che è un piccolo cimitero di elefanti.De Laurentiis deve ancora formalizzare la prima offerta perché una trattativa con una prima proposta non ha mai avuto inizio. Il patron azzurro ha solo fatto il quadro (drammatico) dei conti nel faccia a faccia per rompere il gelo un appuntamento alla Filmauro che, al momento, non è fissato. Neppure Pisacane ha mai avanzato proposte, perché di danaro, bonus non si è discusso. Tutto è in alto mare. Ovvio che il talento di Insigne faccia gola a tanti, compresi i buongustai del soccer Usa. Che male c’è? Fonte: mattino.it