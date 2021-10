SKY – Arrivo in questi minuti Osimhen al “Konami”, tampone e allenamento per il nigeriano

Nel corso di Sky Sport 24 è intervenuto dall’esterno di Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno sulle ultime in casa Napoli. “Osimhen è arrivato in questi minuti al “Training Center Konami di Castel Volturno”, un po’ stordito dal lungo viaggio dalla Nigeria. Come sempre a livello di procedura, ha effettuato il tampone e poi allenamenti al campo. Per il resto contro il Torino Meret favorito su Ospina e Politano su Lozano”