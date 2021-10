Serie A, volano i prezzi dei biglietti: il Napoli è un limbo

La capienza degli impianti sale al 75%, ma i prezzi per assistere ai match volano alle stelle. Molti club con le tariffe richieste stanno creando malumore nei tifosi. Qualche esempio: il settore ospiti di Juventus-Roma a 57 euro, le due curve per Lazio-Inter oltre i 40. Nessuna delle grandi squadre di Serie A è riuscita a raggiungere il 90% di riempimento medio dei posti in vendita nelle tribune, ma con questa politica dei prezzi difficile auspicarselo. Proteste anche da parte di un gruppo di tifosi giallorossi che si è fatto sentire con uno striscione. Sono soprattutto Juve, Inter e Lazio, ad aver alzato i prezzi, mentre Milan, Napoli e Roma no. Anzi, quello del club azzurro viene definito, dal quotidiano Il Messaggero “un limbo tariffario”. Si legge: “Ad accomodarsi in un limbo tariffario è invece il Napoli: che, per la gara di domenica con il Torino, ha fissato il prezzo delle curve dello stadio Maradona a 25 euro”.