Questione di coincidenze aeree, slitta il rientro di Osimhen

Era atteso ieri a Napoli, Victor Osimhen, invece, il suo rientro è slittato di 24 ore. Questione di…coincidenze. Quelle dei trasporti aerei. Per cui il nigeriano, che arriverà in città nel pomeriggio, riprenderà domani ad allenarsi con la squadra. TuttoSport scrive: “Il tanto atteso Victor Osimhen non è rientrato a Castel Volturno. Niente di allarmante, soltanto una questione di coincidenze aeree mai troppo precise soprattutto quando si tratta di tornare dal continente africano. E Luciano Spalletti sembra rassegnato a non vederlo nemmeno nell’allenamento programmato per questa mattina, perché il bomber nigeriano dovrebbe fare ritorno a Napoli soltanto nel pomeriggio”.