Pallone d’Oro, niente scherzi da Parigi, è Jorginho il “più vincente”

“Se il premio va alla grandezza e al curriculum, beh, allora ditelo con anticipo e datelo a Messi fino al ritiro, ma se contano qualcosa i trofei, allora deve vincere Jorginho. Non è un fuoriclasse ma in questo 2021 è stato centrale nel Chelsea e nella Nazionale italiana. Ha partecipato a tre manifestazioni internazionali, Champions League, Europeo e Supercoppa e le ha vinte tutte e tre. Tre contro uno: Messi ha vinto la Coppa America, di cui è il miglior giocatore, ci mancherebbe”. Nella cinquina di favoriti stilata ieri da L’Equipe c’è anche Karim Benzema: “Bravo e con un grande palmares – scrive Perrone -, ma spero non sia tra i cinque per la Nations League. Conclusioni: già mi irriterei se Jorginho non vincesse, ma se uno degli altri tre prende più voti di lui, d’ora in poi questo premio lo chiamerò ‘Balla d’oro'”.