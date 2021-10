Ottaiano, agente: “Insigne? I matrimoni si fanno alle giuste condizioni”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Ottaiano, agente, ecco le sue parole: “Rinnovo Insigne? Credo oramai il mercato italiano debba capire che qualche rapporto si può interrompere a scadenza. In Italia pare si faccia più fatica a capirlo. Non penso che la cosa vada a inficiare l’ambiente, a meno che non lo si faccia artatamente. Faccio un esempio più vicino a noi: non mi sembra che l’ambiente Milan sia stato minato dalla vicenda Donnarumma. La squadra è andata in Champions, facendo forse anche qualcosa in più. E il calciatore ha avuto un rendimento soddisfacente. Non so perché a Napoli una cosa del genere non può accadere o non deve, eventualmente ci si indirizzasse verso questa soluzione. Non riesco a trovare elementi che possano indicare qualcosa di simile. Se c’è serenità nell’accettare la vicenda, non vedo come si possano minare le prestazioni. Io ho sempre detto: i matrimoni si fanno se ci sono le condizioni. Ho talmente fiducia nei calciatori e nelle società di calcio che se c’è un rapporto leale il tutto si può risolvere nel massimo dell’impegno e del risultato, andando avanti con professionalità”.