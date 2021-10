Oggetti dagli spalti, Zielinski incredulo: “E’ la prima volta che mi capita”

La Polonia ha battuto l’ Albania con il risultato di 1-0, in una gara valida per la qualificazione al prossimo campionato mondiale di calcio. Durante la partita, l’arbitro francese Clement Turpin si è trovato a dover sospendere il gioco (dopo il gol polacco) e a dover rimandare le squadre negli spogliatoi perché dagli spalti dello stadio di Tirana è iniziato un fitto lancio di bottiglie di plastica, che hanno colpito alcuni giocatori della Polonia. Le squadre sono ritornate in campo dopo circa 25 minuti. Piotr Zielinski, a fine gara, ha commentato l’accaduto, senza riuscire a nascondere la propria incredulità: “Il lancio di oggetti? Questa è la prima volta che vedo una cosa del genere. Hanno perso la partita, erano un po’ nervosi. Durante l’interruzione eravamo sempre pronti per ritornare a giocare. Nessuno si è seduto in panchina per un momento o addirittura è rimasto fermo. Per tutto il tempo ci è stato detto che dovevamo muoverci perché il gioco sarebbe poi ripreso. Abbiamo ricevuto il segnale che quando i tifosi si fossero calmati saremmo tornati in campo”.