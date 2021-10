NAZIONALI – Domani gli “europei” e non solo, l’ultimo sarà Ospina

Mister Luciano Spalletti sta lentamente riavendo i giocatori impegnati con le Nazionali. Dai tre azzurri di Mancini, con il classico lavoro di scarico, oggi sarà la volta di Osimhen ed Elmas. Domani invece Koulibaly, Zielinski, Anguissa, Rrahamani e Lozano. L’ultimo in ordine di tempo sarà David Ospina, visto l’impegno della Colombia, perciò contro il Torino sarà la volta di Meret per il ruolo di portiere. Il tecnico di Certaldo si prepara per la gara con i granata, per centrare l’ottava vittoria di fila in campionato.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport