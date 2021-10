Napoli-Torino, venduti tanti biglietti ma niente sold out. No agli abbonamenti

Il Napoli da lunedì sera ha aperto la vendita dei biglietti per la sfida di domenica alle ore 18,00 al “Maradona” contro il Torino. Coincidenza, proprio contro i granata l’ultima sfida con il pubblico allo stadio. Al momento sono stati staccati 20 mila biglietti, c’è la voglia di sostenere la capolista di Spalletti, ma sembra che non si arriverà ai 41 mila come prevede il 75%. Nel frattempo il club azzurro non apre ancora alla campagna abbonamenti, diversamente dalla Roma, però la squadra non sarà sola e saranno, secondo le previsioni, intorno ai 35 mila.

Fonte: mattino.it