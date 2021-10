Manuel Thomas (ag. Fifa): “Mandava? Trattativa che può maturare rapidamente”

L’Insigne del Lilla, nel suo piccolo, si chiama Reinildo Mandava, ha ventisette anni, di professione fa l’esterno sinistro e, pur senza essere uno scugnizzo, non ha un futuro decodificabile: perché le storie, a volte, senza essere eguali si somigliano e in Francia hanno lasciato correre un po’, prima d’accorgersi che (forse) si è fatto troppo tardi. «Non c’è la necessità di arrivare ad un accordo: con il Lille non c’è stato nessun incontro, le cose stanno o andando bene in campo ed è superfluo forzare i tempi». Per evitare equivoci, Manuel Tomas è stato chiarissimo ed ha ribadito ciò ch’è stato scritto ieri dal Corriere dello Sport-Stadio: tutto può succedere, in questi mesi che verranno, avvolti – come capita in situazioni del genere – nella nebbia fitta che occulta l’orizzonte. «Sono tanti i club interessati a Mandava, però si sa che le situazioni possono mutare rapidamente: mancano certezze, questo è chiaro». Ed è lampante, che in questo caos assai virtuale, sia ricomparso il Napoli, ammesso sia mai scomparso, che a sinistra ha un problema immediato oppure in prospettiva.

A. Giordano (CdS)