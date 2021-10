Lo spagnolo è il più preciso dei principali 5 campionati europei

Secondo le analisi effettuate dal software di Soccerment.com Fabian Ruiz risulta addirittura primo nella classifica dei migliori «passatori» dei principali cinque campionati europei. Ovvero, lo spagnolo è quello che ha percentuale più alta di rendimento nel fondamentale del passaggio. Addirittura il punteggio che gli è attribuito è 100 su 100 (laddove come valore massimo è stata presa la stagione 2012-13 di Messi al Barcellona). «Dal punto di vista delle performance quello rappresenta il punto più alto per un calciatore. Quanto a Fabian abbiamo notato che ha completato 527 passaggi, più di tutti in Serie A. Mentre per quanto riguarda la costruzione del gioco gli abbiamo attribuito il valore più alto, prima ancora di Kroos del Real Madrid». D’altra parte il rendimento di Fabian in questa stagione, sotto la guida di Spalletti in panchina, è migliorato tantissimo anche dal punto di vista realizzativo, con due gol e un assist nelle prime sette gare di campionato.

Fonte: B. Majorano (IL Mattino)