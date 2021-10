Le multe: Allan chiama a testimoniare Maksimovic e Hysaj. Due azzurri hanno già risolto

Le multe in sospeso. Domani pomeriggio, in uno studio legale, ci sarà una nuova riunione del collegio arbitrale che dovrà giudicare se Allan dovrà pagare una multa attorno al 50% di una mensilità del suo stipendio per quella che è passata agli annali come la notte dell’ammutinamento, datata 5 novembre 2019, post Napoli-Salisburgo. A presiedere il collegio l’avvocato partenopeo Arturo Frojo (nominato dal Tribunale) mentre a rappresentare il club azzurro sarà Bruno Piacci, con l’avvocato Roberto Ninno a sostenere le tesi del centrocampista brasiliano passato all’Everton. In videoconferenza saranno presenti dei testimoni per entrambi le parti, tutti presenti quella notte, per specificare la propria versione dei fatti. Sponda Allan è presumibile che rispondano alle domande del collegio arbitrale Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj: entrambi coinvolti in altri lodi similari che si stanno sviluppando. Per il Napoli, invece, quasi certa la presenza del ds Cristiano Giuntoli ed anche del dirigente Giuseppe Pompilio. Le testimonianze serviranno ad arrivare all’ultima parte del collegio che poi dovrà emettere il verdetto finale. Ci sono due calciatori del Napoli che già sono al riparo dal rischio processo: con tanto di clausola di riservatezza, infatti, Zielinski e Mertens hanno già risolto con il Napoli la questione dei possibili arbitrati. Durante le trattative per il rinnovo ed il prolungamento del contratto, hanno trovato un’exit strategy che anche in caso di addio alla maglia azzurra non condurrà all’arbitrato né tanto meno alla possibilità di un processo civile. M. Giordano (Il Mattino)