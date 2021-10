Giulia Zonca, giornalista: “Osimhen? Immarcabile…”

A Punto Nuovo Sport Show, Giulia Zonca, giornalista:

“ Come l’hai raccontato Osimhen? Per noi è un oggetto misterioso, in campo ci sta facendo vedere tutto quello di cui è capace rispetto all’anno scorso che per alcuni motivi non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale, in campo i telecronisti gli hanno dato il giusto appellativo “immarcabile” così come all’esterno dato che risulta essere molto riservato. Sicuramente sarà molto stravagante e sveglio, lo si può vedere da come si veste e dall’esultanze che si fa, mi dà l’impressione che non si fa sempre sommergere dalle pressioni . La storia di Osimhen la conosciamo un po’ tutti ma quello che non tutti sanno è che ha una grande passione per il delivery. Quanta paura fa Osimhen al Torino di Juric? Credo tanta perché in questo momento nessuno è riuscito a trovare il modo di fermarlo ma i Granata penso che hanno tanta voglia e cuore di trovare le giuste misure per fermarlo”.