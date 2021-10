G. Vives, ex calciatore: “Ci vuole una alternativa importante”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Vives, ex calciatore, fra le tante, del Torino: “Terzino sinistro? Ci vorrebbe una alternativa importante a Mario Rui, visto che si compete su più fronti. Bremer? Non ci ho giocato ma lo seguo. È un buon difensore ma bisogna capire cosa voglia Spalletti in quel ruolo. Anguissa? Per ora è presto per giudicarlo, la squadra è partita bene e quando le cose filano liscio è più facile per tutti esprimersi. Ad oggi sta facendo il suo, speriamo che cresca ancora di più. Gli va dato atto anche del fatto che si è subito ambientato e ha capito come interpretare il suo ruolo in Serie A”.

Fonte: 1 Station Radio