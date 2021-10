G. Atzori, allenatore: “Sta meritando di giocare accanto a Koulibaly”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca Atzori, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Torino ed Empoli: “Rrahmani o Manolas? Quando il kosovaro è arrivato al Napoli sapeva di dover sudare per ritagliarsi un po’ di spazio. Non mi sarei aspettato questo exploit, ma sta meritando di giocare accanto a Koulibaly. Anche se, va detto, avere Kalidou accanto ti fa rendere di più.

Sampdoria? Non c’entrano tanto i problemi di Ferrero, anche perché ci credo poco. Sono tre anni che si parla di queste difficoltà economiche, se fosse stato vero sarebbero già falliti. La squadra, nella scorsa stagione, ha dimostrato di essersi stretta ed aver fatto gruppo intorno a questi problemi. Anche in questa stagione mi sembra che non si stiano facendo influenzare dalle voci societarie”.