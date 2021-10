DIFESA – In vista del Torino, una certezza e un ballottaggio per Spalletti

Il Napoli, da ieri pomeriggio, ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica 17 Ottobre alle ore 18,00 contro il Torino. In porta, visto che Ospina, rientrerà tra venerdì e sabato, dalla Colombia, andrà in porta Alex Meret. L’estremo difensore friulano, dopo un inizio da titolare, si è infortunato e da quel momento c’è il ballottaggio con il sudamericano. Per il resto a destra Di Lorenzo e a sinistra Mario Rui. Al centro della difesa Koulibaly e il ballottaggio Manolas-Rrahamani, dove conterà come ritornerà l’ex Hellas Verona, rispetto al calciatore greco, per la scelta definitiva di Spalletti.

Fonte: F. Mandarini CdS