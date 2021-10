Dai dati Opta è Fabian il calciatore che rende di più!

Spesso in ombra. Spesso sotto tono. Eppure c’è un giocatore del Napoli che rende molto di più rispetto a quel che sembra. Si tratta di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che domina le classifiche di rendimento secondo Soccerment.com, la startup italiana di analisi di performance calcistiche che raccoglie ed elabora dati dal 2017. «Prendiamo i dati da Opta, li rielaboriamo e creiamo una metrica avanzata e indici di performance», spiega Aldo Comi (Ceo di Soccerment). Sostanzialmente si tratta della creazione di algoritmi che servono a valutare le prestazioni dei calciatori e delle squadre basandosi non soltanto sul risultato finale. «Scaviamo in profondità trasformando un mondo molto binario (gol-non gol) in un mondo più quantistico e probabilistico. Ci consente di analizzare la performance reale del giocatore e della squadra».

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: B. Majorano (Il Mattino)