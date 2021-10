CENTROCAMPO – Ora per Spalletti c’è l’imbarazzo della scelta. Dubbio-Zielinski-Elmas

Durante la prima sosta gli uomini a centrocampo erano contati, visti gli infortuni di Demme e Lobotka, adesso, per fortuna è cambiato tutto. Il tedesco da tempo è tornato nella lista dei convocati, con il minutaggio nelle gambe con Cagliari e Fiorentina. Lo slovacco invece prosegue nella tabella personalizzata, a breve tornerà nella lista dei convocati, forse con il Torino. Per il resto certi Fabian Ruiz e Anguissa, mentre c’è da sciogliere il dubbio Elmas-Zielinski. Il calciatore polacco, si farebbe preferire per strappi e colpi di classe, ma al momento non è al top fisicamente, mentre il macedone ha dimostrato di stare meglio. Il tutto, come spesso accade, si deciderà a poche ore dalla gara con il Torino.

Fonte: F. Mandarini CdS