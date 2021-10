ATTACCO – Politano in vantaggio su Lozano per sfidare Juric

Il Napoli da ieri ha ripreso gli allenamenti al “Training Center Konami” di Castel Volturno, per preparare al meglio la gara contro il Torino di Ivan Juric. In attacco due le certezze Insigne a sinistra e Osimhen come centravanti. I ballottaggi sono a destra e chi alle spalle del calciatore nigeriano. Per il secondo ballottaggio Elmas-Zielinski, mentre per il lato destro sembra Politano in vantaggio su Lozano, visto gli impegni con il Messico del “Chucky”.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport