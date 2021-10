Alternativa a Di Lorenzo: il Napoli monitora Mazraoui dell’ Ajax

Il Napoli, per la corsia sinistra, ha “riallacciato” i contatti con Mandava, terzino del Lille, ma non può abbassare la guardia neanche a destra, dove c’è bisogno di un’alternativa a Di Lorenzo. Il club, per questo motivo sta valutando le opzioni che offre il mercato degli svincolati. C’è Mazraoui dell’ Ajax. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Scorrendo la lista degli svincolati, l’interesse dello scouting napoletano si è soffermato su Noussair Mazraoui, 22 anni, esterno destro dell’Ajax. Fin qui, il difensore marocchino è stato un punto fermo nella formazione olandese, ha sempre giocato con un discreto rendimento. Mazraoui andrebbe a rinforzare la fascia destra, dove Giovanni Di Lorenzo non ha alternative. Si, è vero, c’è Malcuit, ma non è un giocatore che soddisfa le necessità dell’allenatore. Proprio per questo, Giuntoli ha discusso con un intermediario del nazionale marocchino per capire se c’è la sua disponibilità ad un’eventuale trattativa. Il difensore pare che non sia intenzionato a rinnovare con l’Ajax. Ma, anche in questo caso, è improbabile che il club olandese lo lasci andare via a gennaio senza garantirsi un indennizzo”.