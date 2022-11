Trombetti, accademico: “Mi auguro che Insigne resti e sarei felice se restasse ma mai a qualunque costo”

Guido Trombetti, politico ed accademico, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Non credo alle storielle sulla maglia e l’attaccamento. Insigne se vuole anche il bonus per me se ne può andare. Lo considero un ottimo giocatore e mi auguro che resti ma non farei un dramma se se ne andasse. Il Napoli gli darebbe lo stesso ingaggio fino a 35 anni e lui ancora pianta grane. Se Insigne si rifà al mercato allora chissà se li vale questi soldi. Mi auguro che resti e sarei felice se restasse ma mai a qualunque costo. Se se ne vuole andare la porta sta lì. Se c’è una cosa che resta è il Napoli, i calciatori passano. E’ passato Maradona, è passato chiunque. Il presidente non dia un euro, ha già offerto più di quanto le casse del Napoli si possano permettere”.

Factory della Comunicazione