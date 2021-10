Torino, report sull’allenamento, in vista della trasferta a Napoli

Qualche ora fa il Torino è sceso in campo per il primo allenamento settimanale per preparare il match di domenica con il Napoli. Agli ordini di Ivan Juric, però, non c’erano ancora Pobega, Pjaca, Praet e Verdi. I calciatori granata sono ancora ai box e rischiano di non essere pronti per il match di domenica. In particolare Pobega ha svolto un lavoro differenziato così come Praet e Verdi. Tutti e tre sperano almeno nella convocazione per il match contro i partenopei, ma al momento non sono certi di recuperare. Meno possibilità ci sono invece che in Napoli-Torino ci sia Pjaca, alle prese ancora con il training specifico. Più probabile che l’ex Juventus torni a disposizione di mister Juric nel prossimo turno contro il Genoa.

