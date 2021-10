Stefan Schowch: “Napoli/Tornino gara insidiosa. Osimhen destinato a crescere”

Stefan Schowch è intervenuto in collegamento video nella trasmissione “Solo per la maglia”

Si parte dalla sua esperienza in azzurro: “Indimenticabile. E’ stata sicuramente l’esperienza più importante e bella della mia carriera, un anno e mezzo splendido. Non pensavo di fare 22 gol ma comunque contavo di farne tanti perchè mi approcciavo ad una piazza importante con grande motivazione”. Si passa poi all’attualità: “Napoli-Torino? Gara affatto facile, L’insida principale è l’impostazione del suo allenatore, Juric. Il Toro avrà anche quella motivazione di affrontare gli azzurri che sono primi della classe, e quindi darà qualcosa in più. . La squadra granata già rispecchia molto la mentalità del proprio allenatore, gioca a ritmi molto alti e il Napoli dovrà tenere quei ritmi e dovrà vincere molti duelli in campo. Juric gioca a specchio in po’ come l’Atalanta di gasperini. L’aggressività dei team di Juric, del resto, è già ben nota al Napoli dopo le recenti gare col Verona”. Infine su Osimhen e sui margini di miglioramento suoi e del Napoli. “In questo momento Osimhen è tra i migliori attaccanti in serie A, insieme ai vari Dzeko, Lautaro, Dybala. Può ancora migliorare nei movimenti in area dal punto di vista tecnico. Anche il Napoli ha margini, soprattutto nella continuità di risultati, visto che io sono abituato a ragionare a largo raggio” .