Spalletti riavrà i primi “nazionali”. L’ultimo sarà Ospina

La pausa delle Nazionali sono da sempre una seccatura per i tecnici, compreso Luciano Spalletti, ma da oggi cominceranno ad arrivare alcuni già scesi in campo in questi giorni. Alla ripresa degli allenamenti saranno presenti i tre azzurri dell‘Italia: Meret, Di Lorenzo e Insigne. Domani invece sarà la volta di: Koulibaly, Lozano e Osimhen, reduci da voli intercontinentali, insieme ad Elmas. Giovedì invece Zielinski e Rrahamani. L’ultimo sarà Ospina che giocherà giovedì l’ultima gara di questa fase per i “cafeteros”, rientrerà venerdì pomeriggio e contro il Torino non è da escludere un turno di riposo, al suo posto pronto Meret.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport