Serie A – Torino: Aina rientra in gruppo nell’allenamento mattutino

Serie A – Il Torino di Ivan Juric si affaccia alla settimana della ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e alla gara con il Napoli (domenica prossima al “Maradona”) con il rientro in città, e soprattutto in gruppo nell’allenamento mattutino, di Ola Aina. Al Filadelfia, invece, Tommaso Pobega ha svolto un programma differenziato. Per Dennis Praet e Simone Verdi lavoro aerobico, mentre Marko Pjaca ha effettuato una sessione di allenamento specifica.

Fonte: CdS