Schwoch: “Quando andai via dal Napoli ce l’avevo con tutti, non li ho ancora perdonati”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco quanto evidenziato: “Domenica commenterò io la partita allo Stadio Maradona su DAZN. Napoli resta una piazza di livello incredibile per il calcio. Quando andai via dal Napoli dissi: “Mi sono affezionato troppo al club?”, perché mi fecero tante promesse, ce l’avevo con tutti. Non mantennero la parola data. Mi dissero che non mi vendevano, perché i tifosi attaccavano la sede del club, poi alla fine mi cedettero al Torino. Essendo più maturo e a mente fredda, è stato positivo anche per il Napoli, che versava in una situazione finanziaria non proprio florida. D’altronde qualche anno dopo si è visto come è andata a finire. Ma non li ho perdonati quelli del vecchio Calcio Napoli, mi hanno fatto andar via dalla piazza dove sono stato meglio. Maradona? Non era un grande giocatore, lui era un altro pianeta”.