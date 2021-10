R. Pilicano, ex calciatore: “La società deve fare uno sforzo per tenerlo”

Roberto Policano su 1 Station Radio: “La chiave sarà il cercare sempre la verticalizzazione su Osimhen, visto che la difesa del Torino gioca sempre molto alta. Insigne? La società deve fare uno sforzo per tenerlo, ma anche lui deve andare incontro ad Adl. Se rinnova il contratto resta nella storia partenopea, e questo peserà sulla sua scelta. Fossi in lui, a trentuno anni e nel pieno della maturità, resterei e mi godrei la gloria che ne conseguirebbe, anche per cercare di battere tutti i record. Certo, purtroppo è da tenere presente anche l’aspetto economico, e per questo c’è bisogno di trovare un accordo. Roma? La società ha preso un grande allenatore, che ha riportato entusiasmo e motivazione sia all’ambiente che ai calciatori. Rispetto ad altre squadre è tecnicamente inferiore e deve trovare un po’ di continuità. I giallorossi li vedo dietro ad Inter, Napoli e Milan”.

Fonte: 1 Station Radio