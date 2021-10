QUAL. QATAR 2022 – Namibia-Senegal, formazioni ufficiali: Koulibaly in campo dal primo minuto

Dopo la vittoria in casa per 4-1 nella scorsa gara il Senegal di Koulibaly incontra nuovamente il Namibia, questa volta come ospiti. Ecco le formazioni ufficiali del match in programma alle 15.00.

Namibia: Kazapua, Horaeb, Genhardt, Hambira, Hanamub, Katjiteo, Hotto, Hoaseb, Stephanus, Shalulile, Kamatuka Senegal XI: Mendy, Sarr, Cisse, Koulibaly, Diallo, Mane, Kouyate, Gueye, Balde, Sarr, Diedhiou

