Questo pomeriggio a Johannesburg si è giocata la sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022 tra la Namibia e il Senegal. Successo degli ospiti per 1-3 con la tripletta di Diedhiou, attaccante che gioca in Turchia nell’Alanyaspor. Ha giocato tutti i novanta minuti il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

La Redazione