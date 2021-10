Per DAZN arriva l’ordine di Agcom, assistenza ai clienti e miglioramento del servizio

Dall’inizio del campionato si sono susseguite una dopo l’altra le lamentele a DAZN per il servizio scadente dato agli abbonato per le partite di calcio di Serie A, ma ora arriva l’ordine di Agcom.

“Le segnalazioni pervenute da consumatori ed Associazioni ed i dati sin qui raccolti dall’Autorità circa l’andamento delle trasmissioni hanno evidenziato, nella fornitura del servizio, criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente”, si legge in una nota dell’Autorità. L’intervento da parte dell’Agcom, prosegue la nota, “si è reso necessario in considerazione del valore economico e sociale riconosciuto dall’ordinamento al calcio. A questo si aggiunge il diritto degli abbonati di vedere garantita una esperienza di visione soddisfacente, priva di interruzioni e con adeguati standard di qualità considerando che DAZN ha in esclusiva (e co-esclusiva) la trasmissione delle partite di calcio di serie A”. L’Autorità ha quindi chiesto a DAZN di comunicare le precauzioni adottate mediante una relazione dettagliata entro 30 giorni. Nella stessa seduta è stato anche avviato un procedimento per definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite di campionato di calcio da parte della società DAZN, nonché le soglie ed i criteri per la quantificazione e la corresponsione di indennizzi nei confronti degli utenti a fronte dei disagi subiti.

