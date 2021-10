“Non è facile”- Le parole di De Laurentiis a Pisacane preoccupano Insigne

Il nodo è la Champions. Cioè, il Napoli offre offre una parte dello stipendio variabile, legata alla partecipazione, anno dopo anno, alla massima competizione europea. Questo più o meno quanto detto a Vincenzo Pisacane nell’ incontro avvenuto lo scorso 30 settembre. In più il patron azzurro ha ribadito che il monte ingaggi va ridotto di almeno il 30 per cento. E’ questo ciò che ha insinuato qualche perplessità nel capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Nel caso di tagli così netti, restare competitivi ed ai massimi livelli sarebbe quasi impossibile. In ogni caso, sarà decisivo il prossimo vertice tra De Laurentiis e Pisacane i cui rapporti sono tornati a essere sereni. Ovvio, regna il pessimismo. E Insigne non lo ha nascosto: «Non è una questione facile…». Già, non lo è. E Lorenzo “the magnificent” suona persino bene.

P. Taormina (Il Mattino)