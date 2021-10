Napoli detentore assoluto di tre record sul posesso palla con Spalletti!

Sette vittorie di fila non sono facili da spiegare, ma il risultato raggiunto da Luciano Spalletti in questo avvio di stagione a Napoli è di certo importante. Tanto da finire sotto i riflettori di Opta Italia, che nell’ultimo studio mensile ha analizzato quanto la mano dell’allenatore toscano si veda su Insigne e compagni, che hanno il merito di essersi presi tutte le vittorie possibili in questa Serie A fin qui. A saltare subito all’occhio – come spiegato nel grafico di Opta Italia – è la costruzione di gioco degli azzurri: nessuno ha completato più passaggi vincenti del Napoli in Serie A in questo avvio (518, ovvero 74 di media a partita fin qui), così come nessuno ha tenuto maggiormente il possesso della palla in media (59,4%). In più, il Napoli ha completato per ben 129 volte una sequenza di 10 o più passaggi, statistica che vede gli azzurri al primissimo posto e che certifica la ricerca della costruzione del gioco continua di Spalletti per i suoi calciatori.

Fonte: Il Mattino.it