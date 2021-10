Mirabelli, ex ds Milan: “Insigne? E’ giusto che pensi ai propri interessi”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “I club dovrebbero evitare di portare i calciatori a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Ogni società dovrebbe tutelarsi ed agire in anticipo, ma mi auguro che un giorno certe regole possano cambiare. E’ giusto che un giocatore abbia un contratto a tempo determinato, ma ci sono regole che potrebbero tutelare e favorire le società. Kessiè? Se avessero rinnovato il suo contratto due anni fa ad oggi non si sarebbe arrivati a questo punto. Oggi c’è un problema anche a Napoli con Insigne che è il giocatore simbolo e tutti ci auguriamo possa proseguire quest’avventura in azzurro. E’ normale, però, che più la forbice diminuisce e più aumentano i problemi. Non bisogna dare la colpa nè ad Insigne nè al suo agente perchè è giusto che ognuno pensi ai propri interessi. Non riesco ad immaginare un Insigne senza Napoli e un Napoli senza Insigne”.