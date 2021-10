MERCATO DIFESA – Il Napoli riproverà per Mandava. La strategia di AdL

Il Napoli è primo in classifica dopo sette giornate a punteggio pieno, ma si pensa al mercato per rinforzare la rosa, soprattutto per la fascia sinistra. La corsia mancina da sempre è il lato meno forte della squadra azzurra e si cercherà di accontentare Luciano Spalletti. Torna di moda il nome di Remildo Mandava del Lille, dove tra club i rapporti sono ottimi, vedi l’affare Osimhen. A Giugno si libererà a zero, basta una semplice Pec per chiudere la trattativa. De Laurentiis però vorrebbe anticipare la concorrenza già a Gennaio, ma in questo caso servirebbe alleggerire la rosa, soprattutto in difesa uno tra Ghoulam o Manolas. E’ certo che il Napoli vorrà rinforzare la rosa e a sinistra una freccia in più fa sempre comodo.

Fonte: A. Giordano CdS