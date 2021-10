Malfitano: “Purtroppo oggi il calcio è in mano ai procuratori, sono loro a decidere”

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a arte Sport Live. “Un giocatore come Insigne desta interesse anche a parametro zero. Altri club come Manchester United o quelli americani possono essere interessati. Il Napoli ha presentato al manager del giocatore la proposta di voler confermare l’ingaggio attuale, visto l’abbattimento dei costi, per i prossimi 5 anni. Chiaramente se Insigne insegue l’El Dorado e pretende di più la sua storia a Napoli finirà. Noi siamo adulti, non possiamo andare più andare chiacchiere e alle fandonie che il calcio vuole imporci sulle bandiere. Se troverà un’offerta superiore a quella del Napoli Insigne potrebbe mettere da parte il resto e pensare all’aspetto economico. Purtroppo oggi il calcio è in mano ai procuratori, sono loro a decidere il bello e il cattivo tempo e il destino di un calciatore e di una società. Andrebbero cambiate le regole ma non a livello calcistico bensì governativo. Non è possibile che i procuratori debbano avere in mano ogni strumento a lavoro favore. Se queste sono le condizioni ma come si fa a non firmare?”.