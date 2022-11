Insigne sulle orme di Giovinco, Nocerino e Pirlo: la tentazione american. I club della Mls puntano Lorenzo

Tu vuò fa l’americano? Magari, solo una tentazione. Di sicuro quelli della Mls uno come Lorenzo Insigne lo sognano anche di notte. Ma qualcosa in queste ore si è mosso sul fronte dell’interessamento. Perché l’America in eterna caccia di sfide e di stelle (non calanti) si è avvicinata al mondo di Insigne, ha chiesto un contatto, lo ha avuto e qualcosa si incomincia a intravedere, anche attraverso intermediari e emissari che si sono affacciati in città. E i promoter della Major League Soccer hanno iniziato a tastare le possibilità del clamoroso trasferimento in caso di rottura con il Napoli e di mancato rinnovo. Contatti. D’altronde, non ci sono solo gli americani che sbarcano in Italia e comprano i club, ci possono essere anche gli italiani che vanno nei club degli States. Sulle orme di Giovinco, Nocerino e Pirlo. Avrà trentuno anni quando il contratto con il Napoli sarà scaduto. E in quel momento, senza rinnovo, servirà fare una scelta. Anche di vita. Oltre che agonistica. Ovvio, andare in America pochi mesi prima del Mondiale in Qatar è dettaglio che non va trascurato: i tormenti di Lorenzo potrebbero riguardare anche questo aspetto, perché la Mls significa, prima o poi, dire addio all’altro grande amore calcistico, la nazionale italiana. Comunque la corte americana è un bel segnale per il capitano del Napoli che sta ricevendo avance da molte parti anche in Europa e con una nuova opzione all’orizzonte. Il calcio è il fratellastro trascurato della grande famiglia degli sport maggiori in Usa, con una serie di norme legate al Salary Cap che limitano gli ingaggi milionari a pochi big per squadre. Ma è ancora un cimitero di elefanti, per certi versi: sono andati alla fine della carriera Kakà, Frank Lampard, Steve Gerrard, David Villa e Gonzalo Higuain. Ma certe franchigie, come l’Inter di Miami (co-proprietario è Beckham), sognano di portare Messi nel 2023. P. Taormina (Il Mattino)

