Insigne/Pisacane: il futuro con il Napoli, ma non solo

Gli emissari sauditi del Newcastle, che pure pare aver messo nel mirino il capitano, ancora non si sono fatti vivi dalle parti di Pisacane che pure ieri è stato a colazione con Insigne appena rientrato a Napoli. Non è solo il futuro con il Napoli l’unica questione in ballo: ci sono altri affari in gioco perché è evidente, infatti, che i diritti di immagine saranno al centro del prossimo contratto del campione di Frattamaggiore, sia che venga raggiunta una intesa per il prolungamento con De Laurentiis, sia che decida di andar via (ipotesi per nulla campata in aria). Insigne è testimonial intrigante, fa gola a molte aziende commerciali e in ogni caso, visto che il contratto con il Napoli è in scadenza, ecco che nasce l’opportunità di apertura di nuove vie. I diritti di immagine, nel 2017, vennero ceduti per intero a De Laurentiis: ora, comunque vada, Pisacane lavora perché le sponsorizzazioni possa essere gestita direttamente dalla propria società.

P. Taormina (Il Mattino)