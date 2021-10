In giro per il mondo, gli azzurri vogliono andare in Qatar

Gli azzurri in giro per il mondo vogliono andare in Qatar. Da Koulibaly con il suo Senegal ad Anguissa. Il suo Camerun è dietro di un punto alla Costa d’Avorio e alla ripresa dovranno battere il Malawi e poi gli ivoriani. Osimhen torna oggi, già è atteso a Castel Volturno. Anche lui è a un passo dalla finale, è primo con la Nigeria e anche lì tutto dipende dallo scontro diretto di novembre con Capo Verde. Il Messico ha riscoperto El Chucky Lozano. Un tributo dello stadio Azteca per l’esterno azzurro in gol contro l’Honduras, vero idolo della folla: con una striscia di 6 reti e 5 assist. Vittoria non di poco conto, perché blinda il primo posto anche se qui la corsa è ancora lunga perché siamo solo alla quinta partita. Ma Lozano è il leader, il trascinatore. Giocherà ancora giovedì con El Salvador e poi partirà per Napoli. Andrà in panchina col Torino, come Ospina. Ed è un peccato, perchè il colombiano vive un magic moment: le sue parate hanno neutralizzato il Brasile. Anche questa volta tornerà ancora una volta nella notte tra venerdì e sabato. Ma stavolta, c’è Meret. E potrà tirare il fiato, senza trascorrere notti senza riposare.

Il Mattino