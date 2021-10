Il report dell’allenamento del Torino in vista della gara contro il Napoli

Seduta mattutina al Filadelfia per il Torino in vista del prossimo match di campionato contro la compagine di Luciano Spalletti, a punteggio pieno dopo sette giornate. Dopo la riattivazione muscolare, in campo, il tecnico granata Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni a tema, cui ha preso parte anche Ola Aina, in gruppo dopo aver risposto alla convocazione della Nigeria. Seduta differenziata per Pobega, lavoro aerobico per Praet e l’ex di giornata Simone Verdi, terapie e programma personalizzato per Kone, training specifico per Pjaca. Domani in calendario una sessione di allenamento. Vicino la convocazione per Simone Zaza e capitan Belotti.