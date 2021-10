I petroldollari tentano K2, ma c’è da convincere De Laurentiis

I nuovi proprietari del Newcastle hanno i petroldollari ed hanno voglia di spenderli già nel mese di Gennaio per rinforzare la rosa. Due nomi già nella lista dei desideri, il portiere Keylor Navas del Psg, il costaricano in concorrenza con Donnarumma per il ruolo di estremo difensore con i transalpini. L’altro nome è Kalidou Koulibaly del Napoli e già in passato la Premier League si era fatta viva. Anche quest’estate con il Manchester United. In passato erano arrivati anche 105 milioni, rifiutati all’epoca da De Laurentiis. I fondi arabi del resto sono echi difficili da non ascoltare. C’è un particolare, il contratto scade nel 2023 e quindi bisognerà trattare con il patron del club azzurro che si sa questo è un osso duro.

Fonte: A. Giordano CdS