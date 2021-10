I No Vax del calcio sono “stranieri”: in serie A il 98% è vaccinato

I No Vax sono un tema delicato, anche all’interno del mondo del calcio. Ne scrive La Repubblica di oggi. Da venerdì scatterà l’obbligo di Green Pass che riguarda anche i giocatori e la commissione medica della FIGC pubblicherà un nuovo protocollo per adeguarsi alle normative nazionali. In Serie A la percentuale di vaccinati è del 98% (solo 20 i No Vax su 1.000 persone considerando quelle del gruppo squadra), mentre in Premier League solo del 50%. Milan, Udinese e Sassuolo non forniscono dati ufficiali, 7 club assicurano il 100% di persone coperte dalla doppia dose, mentre le altre hanno solamente un caso. L’ultimo coinvolto è stato Rabiot, positivo dopo Belgio-Francia.

da TMW