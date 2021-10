Questo pomeriggio a Monza, si giocherà la sfida valevole per i prossimi Europei Under 21 tra l’Italia e la Svezia. Il c.t. degli azzurri di Nicolato punterà in attacco su Lucca e Colombo per vincere la terza gara di fila.

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. All: Nicolato



SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. All: Asbaghi

La Redazione